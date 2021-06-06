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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём рождения Пушкина

6 июня 2021 года, 13:12

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 222-летием со дня рождения Александра Пушкина и Днём русского языка. 

«Сегодня двойной праздник, который отмечают по всей России, но с особым чувством у нас, на Псковской земле. Здесь много мест, которые неразрывно связаны с Александром Сергеевичем и эта история бережно сохраняется и приумножается», – написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Русская культура сегодня немыслима без творчества великого поэта Александра Пушкина, ставшего основоположником современного русского языка, подчеркнул губернатор. 

«Любите Пушкина, читайте Пушкина, вдохновляйтесь Пушкиным! С праздником, друзья!» – резюмировал губернатор.

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