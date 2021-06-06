Псковская область войдет в макрорегион, на территории которого будут развивать туристскую инфраструктуру

Псковская область наряду с Санкт-Петербургом, Ленинградской и Новгородской областями, а также республикой Карелия войдет в макрорегион, на территории которого будут развивать туристскую инфраструктуру в рамках комплексного стратегического мастер-плана территориального развития. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в СЗФО.

Заместитель полпреда Любовь Совершаева на на дискуссионной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где обсуждались перспективы дальнейшего развития межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» рассказала, что макрорегион будет создан в рамках формирования национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В данный момент его концепция проходит экспертную оценку в ведомствах.

«Если мы это сделаем, мы увидим серьезный социально-экономический эффект для территорий и жителей регионов: развитие инфраструктуры, привлечение дополнительных доходов в бюджеты, создание новых рабочих мест», - заявила Любовь Совершаева.

На дискуссионной сессии речь также шла об информационном продвижении проекта «Серебряное ожерелье России», о разработке железнодорожных и водных маршрутов, о маркетинговом продвижении проекта.