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Экономика

Муниципальную гостиницу в Пушкинских Горах хотят отдать в концессию

6 июня 2021 года, 11:55

Рассмотреть вариант продажи муниципальной гостиницы «Дружба» в Пушкинских Горах или поиска инвестора для работы в рамках концессии поручил губернатор Михаил Ведерников своему заместителю Нинели Салагаевой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор посетил гостиницу «Дружба» 5 июня в рамках рабочей поездки в Пушкинские Горы. В здании 1973 года постройки расположены 50 номеров. В настоящее время это муниципальное предприятие испытывает финансовые трудности, поскольку в связи с пандемией она была вынуждена приостановить работу.

Тем не менее, удалось сохранить коллектив, большая часть долгов по заработной плате выплачена. Но не решены проблемы, связанные с задолженностями за потребленные коммунальные ресурсы и по налоговым платежам.

Поскольку предприятие не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, на него не распространяются меры поддержки малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.

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