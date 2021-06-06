222-летие со дня рождения Александра Пушкина отмечают в России

222-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина и День русского языка отмечают в России 6 июня.

В 12:00 в Святогорском Свято-Успенском монастыре в поселке Пушкинские Горы состоится лития и церемония возложения цветов к могиле поэта.

В музее-усадьбе «Михайловское» Пушкинского заповедника в 15:00 откроется выставка к 110-летию первой экспозиции в Михайловском «...Приобрести село Михайловское и устроить в нем общеполезное учреждение».

В 16:00 в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах пройдет презентация проекта «Мультпушкин» и встреча с художником мультфильма – Игорем Шаймардановым.