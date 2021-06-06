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Общество / Здоровье

Еще 39 псковичей заболели коронавирусом

6 июня 2021 года, 09:24

Еще 39 псковичей заболели коронавирусом за минувшие сутки, сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Умер один человек с диагностированным коронавирусом, выздоровели 19 ранее инфицированных, был проведен 801 тест на коронавирус.

Таким образом с начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 38060 человек, выздоровели 32738 пациентов, умерли 416, было сделано 390884 исследований на коронавирусную инфекцию.

Губернатор также сообщил, что первую прививку от коронавируса сделали 62000 жителей региона. 50000 человек полностью завершили вакцинацию.

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Бабулечка
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