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Культура

В Пушкинских Горах прошли памятные мероприятия в честь 222-й годовщины со дня рождения поэта

5 июня 2021 года, 19:30

5 июня в преддверии 222-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Пушкинских Горах прошли памятные мероприятия. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, в них принял участие губернатор региона Михаил Ведерников

Под колокольный звон Михаил Ведерников и официальные лица поднялись к могиле Александра Пушкина в Святогорском монастыре, возложили цветы к обелиску. Здесь же состоялась лития в память о великом поэте.

В рамках мероприятия стихи поэта декламировали директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич и писатель Михаил Драгунский.

В преддверии праздничной даты специалисты завершили первый этап реставрации могилы Пушкина на территории Святогорского монастыря. Были проведены работы по очистке основания и мраморного обелиска, обновлена надпись, после восстановительных работ на место вернулись позолоченные элементы.

Также Михаил Ведерников ознакомился с работой тематических площадок проекта Российского движения школьников «Школьная классика». Участники проекта прошли отбор и прибыли в Псковскую область из разных уголков страны и готовятся к выступлению с гримерами.

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