Четвертый выпуск видеопроекта «Псковская сводка» вышел в эфир

Четвертый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 5 июня, в 17:00.

Псковичи могут узнать о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.

В программе используются эксклюзивные фото- и видеоматериалы Telegram-канала «Псковская сводка» и его подписчиков.



Выпуски проекта можно будет увидеть еженедельно, в субботу на портале Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».