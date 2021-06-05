Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Четвертый выпуск видеопроекта «Псковская сводка» вышел в эфир

5 июня 2021 года, 17:25

Четвертый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 5 июня, в 17:00.

Псковичи могут узнать о наиболее резонансных ДТП и других ЧП, произошедших на территории Псковской области за минувшую неделю.

В программе используются эксклюзивные фото- и видеоматериалы Telegram-канала «Псковская сводка» и его подписчиков.

Выпуски проекта можно будет увидеть еженедельно, в субботу на портале Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пушкинских Горах прошли памятные мероприятия в честь 222-й годовщины со дня рождения поэта
Вечером 5 июня площадь Ленина в Пскове перекроют в связи с проведением дорожных работ
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детской площадки в Пушкинских Горах
В Палкино водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия
В Псковской области восстановлена занятость 5,9 тыс человек
30-летнего псковича с признаками наркотического опьянения задержали сотрудники ОМОН
Автомобили Ford и Mercedes столкнулись в Псковском районе
Житель Островского района лишился 60 тысяч рублей, поговорив по телефону
Новых очагов коронавирусной инфекции в Псковской области нет

Комментарии

Авторизация
No comments
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?
За долги в ответе

Общество
2 июня 17:33

За долги в ответе

Более 7 000 жителей Псковской области имеют просроченную задолженность за газ
Жюри сказало: «Верю!»

Общество
2 июня 16:19

Жюри сказало: «Верю!»

Инженер Псковской ГРЭС вышел в полуфинал конкурса рационализаторов ПАО «ОГК-2»