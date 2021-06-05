Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал строительство детской площадки в Пушкинских Горах, сообщает пресс-служба администрации региона.

5 июня глава региона находится с рабочим визитом в Пушкиногорском районе. Первым объектом для посещения стала детская площадка в парке «Лукоморье». Строительство площадки идет в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам руководителя Пушкиногорского района Александра Баранова, в 2020 году муниципалитет подготовил основание для площадки, в этом году был разыгран конкурс на установку комплекса со спортивными и игровыми элементами, ограждения и прорезиненного покрытия. За счет средств экономии на площадке будет организовано освещение, установлены малые архитектурные.

Работы выполняются в установленные сроки. Глава региона положительно оценил ход проводимых на объекте работ.