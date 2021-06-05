В Палкино водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места происшествия, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Льновод» Палкинского района.

ДТП произошло 5 июня между домами №4 и 6 на улице Островской. Водитель, сбивший мальчика, оставил место происшествия. В настоящее время он установлен и признает факт наезда на велосипедиста. По словам водителя, ребёнок на велосипеде въехал в его авто из-за поворота между домами.



В результате аварии велосипедист получил ушиб головы и другие травмы. Пострадавшего госпитализировала в больницу.