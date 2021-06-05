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Общество

В Псковской области восстановлена занятость 5,9 тыс человек

5 июня 2021 года, 14:18

В Псковской области, по состоянию на 1 июня, восстановлена занятость 5,9 тыс человек. Как сообщает пресс-служба администрации региона, такая статистика была озвучена на заседании межведомственной рабочей группы администрации области по восстановлению рынка труда в регионе.

Межведомственную рабочую группу администрации области по восстановлению рынка труда в Псковской области возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Совещание по поручению главы региона провела его первый заместитель Вера Емельянова.

Участники встречи обсудили предложения по совершенствованию методики проведения выборочного обследования занятости населения, актуальные вопросы взаимодействия надзорных органов в рамках выявления неформальной занятости и налогообложения в сфере лесного хозяйства, а также дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области.

Членам рабочей группы дано поручение доработать и согласовать проект плана по реализации мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения Псковской области. Утвержденный комплекс мер позволит восстановить его численность до значений, которые были до начала пандемии коронавируса.

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