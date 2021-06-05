Житель Островского района лишился 60 тысяч рублей, поговорив по телефону. Как сообщает Пресс-служба УМВД России по Псковской области, мужчина поддался на уловку мнимого банковского служащего.

3 июня жителю Островского района, 59-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств он завладел деньгами пострадавшего. Размер ущерба - около 60 тысяч рублей.

Мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.