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Общество

Коллектив Пустошкинской аптеки N60 обратился к губернатору с жалобой на действия главы района

5 июня 2021 года, 10:47

Работники «Пустошкинской аптеки N60» обратились к губернатору с жалобой на действия главы района Светланы Васильковой. Соответствующее коллективное обращение сотрудников аптеки размещено на сайте губернатор60.рф.

Как отмечается в обращении, из-за действий руководителя муниципалитета сложилась катастрофическая ситуация сложилась в отделе льготного отпуска лекарств.

По словам сотрудников аптеки, 3 июня 2021 года глава района Светлана Василькова без объяснения причин на основании п.2 ч.1 ст.278 ТК РФ расторгла трудовой договор с директором предприятия, которая руководила аптекой 11 лет. «Умный, грамотный специалист, работавшая со знанием дела. Увольнение произошло только по причине личных неприязненных отношений. Из-за отсутствия электронно-цифровой подписи главного администратора аптека потеряла на настоящий момент возможность принимать медикаменты по кодам маркировки, катастрофическая ситуация сложилась в отделе льготного отпуска, который сегодня не осуществлялся. У нас обслуживаются федеральные и региональные льготники, а это недопустимо», - готовится в обращении

Сотрудники аптеки также сообщили, что 4 июня глава района впервые посетила аптеку. Коллективу она заявила, что «гораздо выгоднее для бюджета района сдать в аренду здание, чем содержать в ней аптеку» и предложила, что бы льготным отпуском занимались коммерческие аптеки. «Неужели процедуру увольнения, если это было уж так необходимо нельзя было провести менее травматично для предприятия? Надеемся только на Вашу помощь, в нашем районе помощи ждать неоткуда», - обращается коллектив к губернатору.

Отметим, что работа главы Пустошкинского района Светланы Васильковой была признана неудовлетворительной районным Собранием 31 мая.

Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района от партии «Яблоко» в сентябре 2019 года.

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