Добровольцы высадили порядка 29 тыс саженцев ели в Псковском районе в рамках проекта «Зеленая область». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло у деревни Ланева Гора 4 июня. В нем приняли участие более 100 представителей добровольческих движений, ряда организаций региона, руководство Псковского района.

По словам начальника управления общественных проектов и молодежной политики Администрации региона Натальи Плявинскаой, проект «Зеленая область» получил широкий отклик. Акции по высадке деревьев прошли практически во всех районах области.

Проект «Зеленая область» реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Основными целями являются сохранение экологической обстановки в регионе, а также поддержка инициатив жителей населенных пунктов по озеленению территорий.