Владимир Папорт: Контроль над работой такси должен осуществляться из одной «точки»

Контроль над работой пассажирских перевозчиков должен осуществляться из одной «точки». Как сообщает Псковское агентство информации, такое мнение высказал начальник отдела УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ 4 июня.

Он считает, что образцовым централизованный контроль над работой таксистов был при Советском Союзе. «Всё должно быть организовано в одном месте. Выпуск транспортных средств на линию, техническая проверка автомобиля, медицинский допуск водителя к работе. Когда всё находится в одних руках — это лучший вариант», - сказал Владимир Папорт.

По его словам, что в ходе последних проверок в Пскове было выявлено 67 административных правонарушений среди таксистов. Основная часть из них — отсутствие у водителей путевых листов и незаконная установка предназначенной для такси световой вывески.