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Транспорт

Владимир Папорт: Контроль над работой такси должен осуществляться из одной «точки»

4 июня 2021 года, 20:36

Контроль над работой пассажирских перевозчиков должен осуществляться из одной «точки». Как сообщает Псковское агентство информации, такое мнение высказал начальник отдела  УГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ 4 июня.

Он считает, что образцовым централизованный контроль над работой таксистов был при Советском Союзе. «Всё должно быть организовано в одном месте. Выпуск транспортных средств на линию, техническая проверка автомобиля, медицинский допуск водителя к работе. Когда всё находится в одних руках — это лучший вариант», - сказал Владимир Папорт.

По его словам, что в ходе последних проверок в Пскове было выявлено 67 административных правонарушений среди таксистов. Основная часть из них — отсутствие у водителей путевых листов и незаконная установка предназначенной для такси световой вывески.

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