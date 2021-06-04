Псковская область получит дополнительные 200 млн рублей на благоустройство дворов. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, подводя итоги очередного дня работы псковской делегации на ПМЭФ-2021.

По его словам, договоренностей о выделении дополнительного финансирования удалось достичь благодаря помощи секретаря генсовета «Единой России», сенатора от Псковской области Андрея Турчака: «Как мы с Андреем Анатольевичем и анонсировали, Андрей Анатольевич договорился с правительством России: дополнительно 200 млн рублей на благоустройство дворов нам выделяют. В понедельник председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов едет к министру строительства РФ, чтобы обсудить детали».