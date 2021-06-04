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Общество

Из 9 тысяч выданных лицензий таксистов в Псковской области действуют только 1 тыс. 200

4 июня 2021 года, 17:52

Из 9 тысяч лицензий на осуществление таксомоторных перевозок в Псковской области действуют только 1 тыс. 200. Об этом сообщила начальник контрольно-ревизионного отдела комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Наталья Пожарская в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 4 июня.

Она пояснила, что для получения разрешения на перевозку пассажиров таксисту нужно быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и обратиться в комитет с заявлением. Также потребуются копии паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства. Разрешение действует в течение пяти лет.

Участники круглого стола пришли к выводу, что контроль нар работой таксистов в Псковской области нужно усилить.

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