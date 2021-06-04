За полцены можно купить билет на поезд Петербург — Великие Луки

Поезд № 677/678 сообщением Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург участвует в акции Федеральной пассажирской компании «Начни лето выгодно!». В её рамках можно приобрести билет на верхние места в купейных вагонах со скидкой 50%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Программа «Начни лето выгодно!» действует до 30 июня.

Кроме того, у Федеральной пассажирской компании до 28 февраля 2022 года проходит акция «В День рождения лучше поездом». Она даёт возможность получить скидку в 10% на билеты на любые поезда, отправляющиеся за неделю до или после дня рождения пассажира и непосредственно в праздничный день.