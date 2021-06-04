Инфоцентр для туристов заработал в усадьбе Беклешова в Пскове

Информационный центр для туристов открылся в Пскове в усадьбе Беклешова (улица Георгиевская, 4), пишет Псковское агентство информации. В инфоцентре туристы смогут получить информацию о псковских достопримечательностях, гостиницах и кафе, также здесь можно будет взять карты, буклеты о Пскове и окрестностях.

Также в усадьбе Беклешова разместился центр креативных индустрий, есть помещения для ремесленных мастерских. Планируется также в этом здании открыть кафе и в перспективе проводить небольшие ярмарки.

Открытие инфоцентра и усадьбы в целом после реконструкции состоялось 4 июня. Ремонтные работы шли с 2019 года по проекту LV-RU «Наследие» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 годов.

До реконструкции дом был частично жилым, частично офисным — там располагались несколько предпринимателей. Начальник комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь отметила, что деревянная постройка была уже настолько ветхой, что в процессе реконструкции пришлось заменить 80% конструкций.

В июле завершится благоустройство территории вокруг усадьбы.