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Происшествия

Псковский областной суд отменил постановление городского о содержании Вилкова под стражей до 31 июля

4 июня 2021 года, 16:46

Псковский областной суд 4 июня рассмотреть апелляционные жалобы экс-главы регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова и его защитника на постановление Псковского городского суда от 27 мая. Этим документом срок содержания Вилкова под стражей продлевался до 31 мая включительно, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе суда.

Псковский областной суд отменил постановление городского о содержании Вилкова под стражей до 31 июля

В итоге суд отметил постановление городского суда. Такое решение было принято в связи с выявленными нарушениями норм уголовно-процессуального закона. В итоге дело вернули в Псковский городской суд на новое разбирательство, а Вилкова оставили под стражей до 18 июня.

Константин Вилков обвиняется в организации занятия проституцией, содержании притонов, а также применении насилия или угрозе применения насилия.  

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