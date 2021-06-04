Псковские турфирмы: Официально открытых направлений для массового отдыха за рубежом нет

Официально открытых направлений для массового отдыха за рубежом сегодня нет, сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

«Увы, ничего из массовых направлений не открыто. Рейсы, которые осуществляются в большинство стран — грузопассажирские. Например, прямые рейсы в Грецию есть, но это рейсы не туристического назначения. Купить туристический пакет, в который входит авиаперелет, размещение, трансфер, сейчас невозможно», - сказала она.

По словам руководителя турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов и вовсе считает, что пока на зарубежном туризме можно поставить крест.

«Египет не отрыт еще, хотя его во всех СМИ пропиарили, что он будет открыт чуть ли не с середины мая, а уже июнь наступил [4 июня глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что «ожидает открытия рейсов в Египет в ближайшие дни» - «ПП»]. Турция закрыта, хотя из других стран туристы летают, в результате народ опять испытывает недоверие к нашему правительству, которое решает какие-то политические вопросы за счет населения России. Тунис «приоткрыт»: одному туроператору дано разрешение, остальные — в подвешенном состоянии. Тоже непонятная ситуация», - охарактеризовал обстановку с выездным туризмом Александр Ефимов.