Одна из экспозиций псковского парка «Россия — моя история» будет посвящена Александру Невскому. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 4 июня.

«Этой экспозиции будет посвящено должное место и внимание на выставке в парке «Россия – моя история», – заявил митрополит Тихон.

Он добавил, что на выставке будут представлены предметы из музейных и частных коллекций.

Парк «Россия — моя история» уже строится в Пскове. Планируется, что полноформатно он заработает в 2022 году.