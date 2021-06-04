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Культура

Одна из экспозиций псковского парка «Россия — моя история» будет посвящена Александру Невскому

4 июня 2021 года, 14:12

Одна из экспозиций псковского парка «Россия — моя история» будет посвящена Александру Невскому. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 4 июня.

«Этой экспозиции будет посвящено должное место и внимание на выставке в парке «Россия – моя история», – заявил митрополит Тихон.

Он добавил, что на выставке будут представлены предметы из музейных и частных коллекций.

Парк «Россия — моя история» уже строится в Пскове. Планируется, что полноформатно он заработает в 2022 году.

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