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Культура

Посвященная Достоевскому выставка пройдет в музее Псково-Печерского монастыря

4 июня 2021 года, 13:52

Посвященная 200-летию со дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского выставка пройдет в музее Псково-Печерского монастыря до конца 2021 года. Об этом 4 июня в медиацентре Псковского агентства информации сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Кроме того, состоится «камерная конференция» с участием специалистов по творчеству Достоевского. По словам митрополита, в настоящее время по этому поводу ведутся переговоры с Министерством культуры РФ.

Напомним, что 11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения Фёдора Достоевского. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 2021 год пройдёт под эгидой празднования этого юбилея.

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