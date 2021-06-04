На 12 сентября намечено открытие памятника Александру Невскому на берегу Чудского озера

На 12 сентября намечено открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» у деревни Самолва в Гдовском районе на берегу Чудского озера. Об этом сообщил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 4 июня.

Митрополит Тихон отметил, что памятник будет установлен рядом с местом, где Александр Невский в 1242 году провёл битву с Ливонским орденом в 1242 году, которая «во многом определило будущее Отечества».

«Надеюсь, что это будет притягательная точка и для паломничества, и для туризма, и для молодежной жизни», - сказал митрополит Тихон.