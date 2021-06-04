Парк у реки Милёвки стал победителем голосования за объекты благоустройства в Пскове

В Пскове победителем онлайн-голосования за объекты и проекты благоустройства территорий стал парк у реки Милёвки. За него проголосовали 3 тыс. 483 человека, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Также в ходе голосования псковичи выбрали комплекты игрового оборудования, которые будут установлены при благоустройстве парка имени Гагарина и сквера на Сиреневом бульваре.

Эти проекты будут реализованы в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Голосование за объекты благоустройства проходило с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В голосовании приняли участие 11 тыс. 243 жителя Пскова.