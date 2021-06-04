На дорогах в Дедовичском и Бежаницком районах заменили ограждение

На отдельных участках дороги Пушкинские Горы — Локня в Бежаницком районе и дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы в Дедовичском районе заменили и установили барьерное ограждение со световозвращающими элементами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В Бежаницком районе было установлено более 5,3 км оцинкованного металлического ограждения, в Дедовичском — 380 метров.

Работы проводила компания «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» в целях повышения безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Перед монтажом металлоконструкций подрядчик провёл планировку обочин со срезкой растительного грунта, добавлением нового материала и уплотнением.

Всего на проведение работ было выделено около 12 млн рублей. Установку ограждения подрядная организация выполнила в полном объёме и в срок, а заказчик - ГБУ ПО «Псковавтодор» - провёл приёмку, замечаний к качеству работ не было.

Ещё один контракт на установку и замену барьерных ограждений должен быть выполнен до 1 августа. По нему компания «Меганефть» смонтирует около 12 километров ограждения в четырёх районах Псковской области.