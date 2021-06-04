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Происшествия

На «Озере слёз» у памятника на месте концлагеря «Дулаг-100» заметили рыбаков

4 июня 2021 года, 11:47

На «Озере слёз» на мемориальном комплексе на месте концлагеря «Дулаг-100» в Порхове мужчины устроили рыбалку, пишет районная газета «Порховский вестник».

На «Озере слёз» у памятника на месте концлагеря «Дулаг-100» заметили рыбаков

Фото газеты «Порховский вестник»

«Ужас и позор нашим местным мужикам - около шести взрослых человек в «Озере слёз», как я понимаю, после пострига травы (сами ли это были работники или пришедшие специально сюда для этого - не знаю), ловили рыбу», - рассказал редакции газеты священник Никольского собора Михаил Барулин.

Рыбаков он заметил 2 июня около 18:30, когда приехал к мемориалу с гостями города. «Больше места не найти, чем на братском захоронении? Это же не просто банальный пруд! Как же можно, товарищи?» - возмутился Михаил Барулин и предложил расценивать случившееся как акт вандализма. 

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