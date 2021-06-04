Десятидневные новогодние каникулы ждут псковичей в 2022 году

Десятидневные каникулы по случаю Нового Года и Рождества ждут россиян. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Нерабочими днями будут 31 декабря и первые девять дней января.

В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу и также будет выходным днём. Однако, министр пообещал рассмотреть возможность, чтобы последний день года был нерабочим на постоянной основе.

Майские праздники, отметил Антон Котяков, также будут продолжительными. «У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - заключил он.