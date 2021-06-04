Ещё 41 житель Псковской области заболел коронавирусом

Коронавирусом в Псковской области заболел ещё 41 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 3 июня, больше всего новых случаев выявили в Пскове — 11 (всего 13 тыс. 752). Шесть заражённых добавили в Пыталовском районе (всего 406), пять — в Великих Луках (всего 6 тыс. 359), по четыре в Гдовском (всего 562) и Локнянском (всего 263) районах, три — в Бежаницком (всего 356), по два — в Великолукском (всего 844) и Стругокрасненском (всего 389). По одному случаю заболевания подтвердилось в Псковском (всего 3 тыс. 158), Невельском (всего 1 тыс. 459), Опочецком (всего 926) и Усвятском (всего 201) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели 37 тыс. 982 человек, выздоровели - 32 тыс. 700, в том числе 21 — за минувшие сутки. Также зафиксировано 411 летальных исходов.

В регионе провели 389 тыс. 108 тестов на выявление коронавируса, 3 июня были выполнены 845 исследований.