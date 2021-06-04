Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё 41 житель Псковской области заболел коронавирусом

4 июня 2021 года, 10:26

Коронавирусом в Псковской области заболел ещё 41 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 3 июня, больше всего новых случаев выявили в Пскове — 11 (всего 13 тыс. 752). Шесть заражённых добавили в Пыталовском районе (всего 406), пять — в Великих Луках (всего 6 тыс. 359), по четыре в Гдовском (всего 562) и Локнянском (всего 263) районах, три — в Бежаницком (всего 356), по два — в Великолукском (всего 844) и Стругокрасненском (всего 389). По одному случаю заболевания подтвердилось в Псковском (всего 3 тыс. 158), Невельском (всего 1 тыс. 459), Опочецком (всего 926) и Усвятском (всего 201) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели 37 тыс. 982 человек, выздоровели - 32 тыс. 700, в том числе 21 — за минувшие сутки. Также зафиксировано 411 летальных исходов.

В регионе провели 389 тыс. 108 тестов на выявление коронавируса, 3 июня были выполнены 845 исследований. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выездную вакцинацию от коронавируса организуют в Пскове на парковке у «Леруа Мерлен»
Псковские турфирмы: Официально открытых направлений для массового отдыха за рубежом нет
Одна из экспозиций псковского парка «Россия — моя история» будет посвящена Александру Невскому
Посвященная Достоевскому выставка пройдет в музее Псково-Печерского монастыря
На 12 сентября намечено открытие памятника Александру Невскому на берегу Чудского озера
Парк у реки Милёвки стал победителем голосования за объекты благоустройства в Пскове
На дорогах в Дедовичском и Бежаницком районах заменили ограждение
На «Озере слёз» у памятника на месте концлагеря «Дулаг-100» заметили рыбаков
Десятидневные новогодние каникулы ждут псковичей в 2022 году

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?
За долги в ответе

Общество
2 июня 17:33

За долги в ответе

Более 7 000 жителей Псковской области имеют просроченную задолженность за газ
Жюри сказало: «Верю!»

Общество
2 июня 16:19

Жюри сказало: «Верю!»

Инженер Псковской ГРЭС вышел в полуфинал конкурса рационализаторов ПАО «ОГК-2»