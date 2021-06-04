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Общество / Экология

4 июня в Псковской области ожидается до 27 градусов тепла

4 июня 2021 года, 09:59

4 июня в Псковской области ожидается от 22 до 27 градусов тепла, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

4 июня в Псковской области ожидается до 27 градусов тепла

В Великих Луках столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов, в Пскове — от 24 до 26.

В течение дня прогнозируется переменная облачность, слабый ветер северных направлений. Осадков не ожидается.

Предстоящей ночью в целом по области синоптики обещают от 8 до 13 градусов, в Пскове — от 10 до 12, в Великих Луках — от 8 до 10.

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