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Общество / Здоровье

49,2 тыс. жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

4 июня 2021 года, 09:15

49 тыс. 200 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

При этом число тех, кто сделал первую прививку выросло до 61 тыс. 200.

Вакцинация проводится бесплатно во всех районах Псковской области. Предварительная запись на прививку ведётся по телефонам регистратур медицинских учреждений, по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг»  .

Без предварительной записи привиться можно в четырёх торговых центрах: в «Апельсине» в Великих Луках, в «Акваполисе», «Империале» и «Фьёрд Плазе» в Пскове.

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Комментарии

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Бабулечка
12:56 04.06.2021

Если не заболели за полтора года, для чего же прививаться? Чтобы пополнять ряды пациентов новых инфекционок? А там добавляются и другие вирусы и бактерии.Исчезают быстро антитела после прививок, у десяти процентов привившихся они не появляются, сообщали из Роспотребнадзора.Пандемия идёт на спад , сообщили из Кремля.

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