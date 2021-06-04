49,2 тыс. жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

49 тыс. 200 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

При этом число тех, кто сделал первую прививку выросло до 61 тыс. 200.

Вакцинация проводится бесплатно во всех районах Псковской области. Предварительная запись на прививку ведётся по телефонам регистратур медицинских учреждений, по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» .

Без предварительной записи привиться можно в четырёх торговых центрах: в «Апельсине» в Великих Луках, в «Акваполисе», «Империале» и «Фьёрд Плазе» в Пскове.