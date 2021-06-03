Лучший туристической портал работает в Псковской области. Как сообщили в региональном комитете по туризму, портал стал победителем в профессиональном конкурсе лучший туристский портал – 2020 в номинации «Портал туристского информационного центра».

«Мы очень рады, что именно наш портал был признан лучшим! Мы и дальше будем продолжать работу по его наполнению, доработке и усовершенствованию», - отметили в комитете по туризму в Псковской области.

Жюри конкурса отметило, что в этом году были сильные участники, что представленные сайты довольно удобные и ориентированны на туристов.