Начался прием заявок от псковских НКО на получение гранта. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в этом году список номинаций расширился.

Среди них - социальная поддержка и защита граждан, экологическая безопасность, благотворительная деятельность, развитие и популяризация военно-патриотического воспитания.

Расширился и перечень затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, на которые можно направить средства субсидии. Теперь их, к примеру, можно расходовать на оплату коммунальных услуг и прочие эксплуатационные расходы.

Чтобы побороться за грант, представителям НКО необходимо в срок до 2 июля заполнить электронную форму, размещенную на сайте Конкурса псков.гранты.рф.

Итоги конкурса будут подведены в августе текущего года. Максимальный размер субсидии составляет порядка 1,7 млн рублей. Общий бюджет первого в текущем году конкурса - более 17 млн рублей.