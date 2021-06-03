Первым рейсом отдыхать в Анапу из Пскова улетели 45 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 3 июня, состоялся первый рейс в этом году. Перевозчиком выступает авиакомпания «РусЛайн».

Первым рейсом из Анапы в Псков прибыло 6 пассажиров, в южном же направлении отправились 45 человек.

Самолет будет летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Анапы по четвергам в 9:20, прибытие в Псков — в 12:10. В обратном направлении борт будет отправляться в 12:50 и прилетать в 15:50, вылет из Анапы по воскресеньям в 19:20, прибытие в Псков — в 22:20. В обратном направлении борт будет отправляться в 10:00 и прилетать в 13:00.

Время в пути - от 2 часов 50 минут до 3 часов. Вместимость самолета 50 человек.

Напомним, что в прошлом годом авиасообщение с Анапой началось 23 июня. За три месяца авиакомпания перевезла более 2 000 пассажиров.

О первом рейсе смотрите наш фоторепортаж «Полетели на юг».