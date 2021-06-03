Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Модернизацию энергосистемы региона обсудил Михаил Ведерников с гендиректором «Россетей Северо-Запад»

3 июня 2021 года, 18:03

Разработку проекта программы модернизации электросетевого комплекса Псковской области на 2022–2026 годы обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Кроме того, речь шла о технологическом присоединении к системе электроснабжения мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва, о вопросах тарифного регулирования на передачу электроэнергии и особенностях электропотребления площадки «Моглино 2».

Артем Пидник также рассказал о перспективных направлениях работы компании. В частности — о взаимодействии с сельхозпредприятиями региона. В 2020 году было исполнено 12 заявок на технологическое присоединение для предприятий АПК региона на общую мощность 36 МВт.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Лучший туристической портал работает в Псковской области
Начался прием заявок от псковских НКО на получение гранта
Первым рейсом отдыхать в Анапу из Пскова улетели 45 пассажиров
МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей
Главный российский Дед Мороз попробует псковскую кухню и снимет ролик о городе
Соглашения о создании в «Моглино» двух заводов подписаны на площадке ПМЭФ
На Четырёх углах в Пскове появится туристическо-развлекательный комплекс
Экс-полицейского отправили в тюрьму за избиение задержанной женщины
Группу в «ВКонтакте» псковской филармонии взломали злоумышленники

Комментарии

Авторизация
No comments
Сладкая жизнь

Экономика
31 мая 17:09

Сладкая жизнь

Псковский пчеловод рассказал, почему бессмысленно подделывать мёд
Ответственное лесопользование

Экономика
21 мая 17:43

Ответственное лесопользование

Завод «Судома» запускает новые проекты и расширяет производство

«Осторожно, Турция закрывается»

Экономика / Туризм
13 апреля 17:08

«Осторожно, Турция закрывается»

Как псковичи отреагировали на закрытие авиаперелетов во «всероссийскую здравницу»?