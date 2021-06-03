Модернизацию энергосистемы региона обсудил Михаил Ведерников с гендиректором «Россетей Северо-Запад»

Разработку проекта программы модернизации электросетевого комплекса Псковской области на 2022–2026 годы обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Кроме того, речь шла о технологическом присоединении к системе электроснабжения мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва, о вопросах тарифного регулирования на передачу электроэнергии и особенностях электропотребления площадки «Моглино 2».

Артем Пидник также рассказал о перспективных направлениях работы компании. В частности — о взаимодействии с сельхозпредприятиями региона. В 2020 году было исполнено 12 заявок на технологическое присоединение для предприятий АПК региона на общую мощность 36 МВт.