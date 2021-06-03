МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент МТС Вячеслав Николаев в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместном развитии цифровой инфраструктуры региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, до конца 2023 года МТС планирует инвестировать в развитие псковской инфраструктуры 600 млн рублей.

Президент «МТС» Вячеслав Николаев отметил, что компания уже многие годы успешно сотрудничает с администрацией Псковской области. «Сегодня доступ к сетям мобильного интернета МТС есть более чем у 75% населения региона, и такое широкое покрытие дает нам возможность предлагать региону самые современные технологии и сервисы для развития ключевых отраслей региона. Мы уверены, что возможности экосистемы МТС позволят вывести взаимодействие по цифровым направлениям на качественно новый уровень и перейти от реализации пилотных инновационных проектов к комплексному сотрудничеству в различных отраслях экономики региона, которое будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона», — сказал Вячеслав Николаев.

Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что приоритетные для региональной власти задачи – это устранение цифрового неравенства и развитие инвестиционного климата. «Соглашение направлено на цифровое развитие, совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, что, в свою очередь, не может не сказаться на реализации социально-экономических программ и социокультурных проектов. Уверен, что использование потенциала современных цифровых сервисов компании позволит нам решить ряд важных задач — развивать устойчивые благоприятные условия проживания, пребывания и деловой активности в нашем регионе», — отметил глава региона.