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Экономика / Инвестиции

МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей

3 июня 2021 года, 17:22

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент МТС Вячеслав Николаев в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о совместном развитии цифровой инфраструктуры региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, до конца 2023 года МТС планирует инвестировать в развитие псковской инфраструктуры 600 млн рублей.

МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Президент «МТС» Вячеслав Николаев отметил, что компания уже многие годы успешно сотрудничает с администрацией Псковской области. «Сегодня доступ к сетям мобильного интернета МТС есть более чем у 75% населения региона, и такое широкое покрытие дает нам возможность предлагать региону самые современные технологии и сервисы для развития ключевых отраслей региона. Мы уверены, что возможности экосистемы МТС позволят вывести взаимодействие по цифровым направлениям на качественно новый уровень и перейти от реализации пилотных инновационных проектов к комплексному сотрудничеству в различных отраслях экономики региона, которое будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона», — сказал Вячеслав Николаев.

Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что приоритетные для региональной власти задачи – это устранение цифрового неравенства и развитие инвестиционного климата. «Соглашение направлено на цифровое развитие, совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, что, в свою очередь, не может не сказаться на реализации социально-экономических программ и социокультурных проектов. Уверен, что использование потенциала современных цифровых сервисов компании позволит нам решить ряд важных задач — развивать устойчивые благоприятные условия проживания, пребывания и деловой активности в нашем регионе», — отметил глава региона.

МТС планирует инвестировать в развитие инфраструктуры Псковской области 600 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках соглашения планируется повысить эффективность использования и управления ресурсами экономики региона, запустить технологии «умного города», повысить безопасность и комфорт городской среды, а также уровнь доступности цифровых и финансовых сервисов. Для внедрения цифровых инноваций в инфраструктуру Псковской области будут использоваться сети интернета вещей NB-IoT МТС.  

Эти работы позволят также обеспечить жителей региона связью и скоростным мобильным интернетом, в том числе в малых населенных пунктах.

Еще одно направление сотрудничества - внедрение сервисов геоаналитики и Big data МТС. Они позволят собирать и анализировать массив данных о структуре и объеме турпотоков, маршрутах перемещения туристов и популярных туристических местах. Кроме того, сервис может составить портрет туриста, понять его интересы, ожидания и запросы.

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