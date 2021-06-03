Главный российский Дед Мороз попробует псковскую кухню и снимет ролик о городе

8 июня в Псков приедет Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник отдела зарубежных связей и ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

По ее словам, в этом году в Великом Устюге проходят Русские Ганзейские дни. В связи с этим организовано Ганзейское путешествие Деда Мороза. «Он ездит по русским ганзейским городам и первое что он делает — передает городу официальное приглашение к участию в Русских Ганзейских днях, а второе — снимает ролики о русском ганзейском городе», - рассказала Татьяна Пустошкина.

Для встречи Деда Мороза в Пскове подготовлена программа. Гостю презентуют «Ганзейский маршрут по Пскову». «Он начинается у Покровского угла и продолжается по набережной до Кремля. Экскурсовод, которая его разработала, будет рассказывать не просто историю Пскова, а историю купечества и всего того, что связано с рекой, с торговлей», - пояснила Татьяна Пустошкина.

Кроме того, для Деда Мороза подготовили вечер псковской кухни, где он сможет попробовать местные блюда, познакомят с псковскими сувенирами. Также он посетит спортивно-туристический комплекс «Раздолье», где ему покажут возможности кемпинг-туризма.