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Экономика / Инвестиции

Соглашения о создании в «Моглино» двух заводов подписаны на площадке ПМЭФ

3 июня 2021 года, 16:10

Два соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино» подписаны на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Соглашения о создании в «Моглино» двух заводов подписаны на площадке ПМЭФ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Первое трехстороннее соглашение подписали губернатор Михаил Ведерников, и. о. генерального директора «Моглино» Антон Яковлев и генеральный директор ООО «ВудЛайн» Сергей Бурчаков.

Проект предполагает создание высокотехнологичного безотходного производства полного цикла по изготовлению мебельной заготовки и другой продукции деревообработки, в том числе обрезной доски, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, мебельного щита, топливных брикетов. Готовую продукцию планируется реализовывать на рынках США, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши. Объем инвестиций - более 220 млн рублей. Завод обеспечит региону 35 рабочих мест.

Соглашения о создании в «Моглино» двух заводов подписаны на площадке ПМЭФ

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Второе трехстороннее соглашение подписано по проекту «Производство нетканых материалов». Подписи под документом поставили Михаил Ведерников, Антон Яковлев и генеральный директор ООО «ВЕСТА-производство» Владислав Ваштай.

Компания «ВЕСТА-производство» предполагает запустить на площадке «Моглино» безотходную производственную линии по выпуску нетканых материалов, в том числе спанбонда. Объем инвестирования в проект — более 140 млн рублей. Производству потребуется 30 специалистов.

Ранее эти инвестиционные проекты были одобрены на заседании Экспертного совета «Моглино».

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