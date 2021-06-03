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Недвижимость / Строительство

На Четырёх углах в Пскове появится туристическо-развлекательный комплекс

3 июня 2021 года, 15:12

На Четырёх углах в Пскове появится туристическо-развлекательный комплекс, заявил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 мая.

«Там будет туристическо-развлекательный комплекс. Не как «Акваполис», а что-то подобное «Галерее» в Петербурге. При этом будет не слишком высокое здание с прогулочными дорожками. Будем стараться сделать красиво, чтобы это место было гордостью нашего города», - отметил Александр Братчиков.

По его словам, проект новой торговой площадки представят на рассмотрение псковичам.

Инвестора для строительства ТРК планируется найти до конца года, однако, последствия коронавируса дают о себе знать, подчеркнул глава городской администрации. «Туризм работает ещё не в полную силу, а инвесторы опасаются вкладывать силы в индустрию развлечений», - заключил спикер.

Ранее сообщалось, что на Четырех углах начался снос последних нестационарных объектов. Всего власти города ликвидировали 28 конструкций и торговый комплекс «Тимохин».

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