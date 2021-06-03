Экс-полицейского отправили в тюрьму за избиение задержанной женщины

Бывший сотрудник отдела полиции №1 УМВД России по Пскову получил тюремный срок за превышение должностных полномочий с применением насилия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

19 августа 2019 года осужденный доставил в отдел полиции женщину, подозреваемую в краже. В ходе допроса он не менее трех раз ударил задержанную по голове, заставляя ее признаться в содеянном.

В результате излияния, у потерпевшей появились кровоподтеки в области лица и травматический разрыв барабанной перепонки правого уха. Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

Мужчина был уволен из органов внутренних дел. Экс-полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ.

Приговором суда ему назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.