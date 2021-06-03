Около двух миллионов россиян смогут бесплатно подвести газ к своим земельным участкам, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе партии «Единая Россия».

В газифицированных населенных пунктах подключение людей к газу планируется завершить до 2023 года. Работу выполнит единый оператор газификации - «Газпром».

Весь процесс подключения будет максимально простым и прозрачным для людей. Все услуги будут оказываться в режиме «одного окна», на основании комплексных договоров. Чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений, будет разработан минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме.

В пресс-службе партии также отметили, что бесплатное проведение газа будет доступно для каждого россиянина, вопреки намерениям газовиков. Ресурсоснабжающие организации планировали ввести ограничение по площади дома.

По данным администрации Псковской области, из 26 муниципальных образований региона газифицированы только 15. При этом уровень газификации региона составляет около 53%. Из них 75% – это города и поселки городского типа, а 15% - сельская местность.

Законопроект с поправками «Единой России» о бесплатной газификации граждан Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении 1 июня. Ранее инициативу партии поддержал президент РФ Владимир Путин.