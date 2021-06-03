Малый и средний бизнес Псковской области сможет получать меры поддержки в приоритетном порядке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился о сотрудничестве и взаимодействии с главой Корпорации МСП Александром Исаевичем. В рамках Петербургского международного экономического форума они заключили соглашение, направленное на усиление поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона отметил, что соглашение позволит малому и среднему бизнесу региона получать меры поддержки в приоритетном порядке. В частности, предприниматели смогут рассчитывать на льготное финансирование, помощь в цифровизации объектов МСП и самозанятых граждан, а также в расширении условий для участия в госзакупках.
По словам Александра Исаевича, корпорация МСП станет единым центром по координации работы региональной инфраструктуры поддержки. «Совместно с Минэкономразвития России мы разработаем и внедрим единые стандарты и подходы к поддержке предпринимателей. Это позволит наладить диалог бизнеса и власти на базе объектов инфраструктуры поддержки. При этом предприниматели получат возможность формирования мер, направленных на развитие МСП», - отметил он.
Среди важнейших задач корпорации Александр Исаевич выделил цифровизацию мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. «Предприниматели благодаря сформированному цифровому профилю на основе автоматизированных сервисов будут в проактивном режиме получать предложения по мерам поддержки и решениям жизненных ситуаций, актуальных на каждом этапе жизненного цикла компании», — рассказал глава корпорации и пригласил псковское бизнес-сообщество принять участие в тестировании и верификации этой программы. Летом ее запустят в тестовом режиме.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Соглашение также позволит согласовать работу администрации и федеральных институтов поддержки бизнеса, предоставлять более комплексные меры поддержки за счет формирования индивидуальных карт развития субъектов МСП», — добавил Михаил Ведерников.
Губернатор напомнил, что в Псковской области зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. «Вклад МСП в валовый региональный продукт (ВРП) региона составляет свыше 30%, и по этому показателю область находится на 23 месте среди субъектов РФ. Поэтому поддержка этого сектора экономики для нас очень важна», — заключил он.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Соглашение позволит совершенствовать систему мер поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, а также развивать новые направления помощи. Документ закрепляет договоренности сторон о развитии финансовой поддержки предпринимателей на льготных условиях, в том числе при краудинвестинга, создании условий для расширения участия предпринимателей в закупках крупнейших заказчиков с госучастием, цифровизации инструментов поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Кроме того, планируется внедрить цифровую модель оценки потенциала предпринимателей к росту с созданием цифровых профилей получателей поддержки.
Соглашение позволит развивать инструменты информирования предпринимателей о требованиях органов контроля и надзора с целью профилактики нарушений и защиты законных интересов малого и среднего бизнеса.
Также сотрудничество планируется в сфере развития кооперации, сбыта и встраивания предпринимателей в цепочки поставок, в том числе в агропромышленном комплексе.
Корпорация МСП создана Указом президента Российской Федерации в июне 2015 года и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.