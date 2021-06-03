Малый и средний бизнес Псковской области сможет получать меры поддержки в приоритетном порядке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился о сотрудничестве и взаимодействии с главой Корпорации МСП Александром Исаевичем. В рамках Петербургского международного экономического форума они заключили соглашение, направленное на усиление поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона отметил, что соглашение позволит малому и среднему бизнесу региона получать меры поддержки в приоритетном порядке. В частности, предприниматели смогут рассчитывать на льготное финансирование, помощь в цифровизации объектов МСП и самозанятых граждан, а также в расширении условий для участия в госзакупках.

По словам Александра Исаевича, корпорация МСП станет единым центром по координации работы региональной инфраструктуры поддержки. «Совместно с Минэкономразвития России мы разработаем и внедрим единые стандарты и подходы к поддержке предпринимателей. Это позволит наладить диалог бизнеса и власти на базе объектов инфраструктуры поддержки. При этом предприниматели получат возможность формирования мер, направленных на развитие МСП», - отметил он.

Среди важнейших задач корпорации Александр Исаевич выделил цифровизацию мер поддержки в рамках Цифровой платформы МСП. «Предприниматели благодаря сформированному цифровому профилю на основе автоматизированных сервисов будут в проактивном режиме получать предложения по мерам поддержки и решениям жизненных ситуаций, актуальных на каждом этапе жизненного цикла компании», — рассказал глава корпорации и пригласил псковское бизнес-сообщество принять участие в тестировании и верификации этой программы. Летом ее запустят в тестовом режиме.