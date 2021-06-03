Делегация Псковской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятие проходит в Санкт Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Глава региона уже побывал на дискуссионной площадке «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию». Там участники обсудили вопросы трансформации и структурных изменений экономики в условиях пандемии, адаптацию к сложившейся обстановке и возможности для экономического роста.

Михаил Ведерников также планирует посетить пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

В рамках форума пройдет серия деловых переговоров. Ожидается, что Псковская область подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе соглашения с правительством Мурманской области, Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства и с мобильным оператором МТС.

Кроме того, региональная администрация заключит два трехсторонних соглашения с ОЭЗ ППТ «Моглино» и будущими резидентами «ВудЛайн» и «ВЕСТА-ПРОИЗВОДСТВО». Компании планируют реализовать на территории особой экономической зоны инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций более 360 млн рублей.