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Общество / Здоровье

45 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

3 июня 2021 года, 09:25

45 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки 2 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

45 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 741) добавилось 17 ковидбольных. В Великих Луках (всего 6 тыс. 354) и Опочецком (всего 925) районах диагностировали по шесть случаев коронавируса, в Псковском (всего 3 тыс. 157) и Островском (всего 1 тыс. 911) – по три. Всего по одному человеку заразились в Порховском (всего 1 тыс. 164), Новосокольническом (всего 986), Новоржевском (всего 474), Дновском (всего 315) и Красногородском (всего 223) районах.

С начала пандемии подтвердился 37 тыс. 941 случай СОVID-19. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 679 человек, в том числе 23 – за минувшие сутки. Умерли 410 жителей Псковской области.

«Новых очагов в Псковской области нет. Берегите себя!» - добавил глава региона. 

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Комментарии

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Бабулечка
10:40 03.06.2021

Неужели Беглов ежедневно доводит эту уже ненужную и надоевшую статистику для жителей С-ПТБ? У Губернаторов есть дела посолиднее.

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