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Культура / Наследие

В пещерах Псково-Печерского монастыря начался ремонт

2 июня 2021 года, 22:59

В пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начались ремонтные работы, сообщает в своих социальных сетях АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

В пещерах Псково-Печерского монастыря начался ремонт

Фото АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Цель проведения ремонта — укрепление кирпичной кладки склепов вблизи храма Воскресения Словущего. Специалисты пояснили, что со временем в результате осадки основания в каменных оградах, закрывающих захоронения, образовались глубокие трещины, в результате возникла угроза обрушения.

Сейчас в пещерах провели демонтаж аварийных участков стен и подготовили решения по укреплению основания. 

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