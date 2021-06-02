В пещерах Псково-Печерского монастыря начался ремонт

В пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начались ремонтные работы, сообщает в своих социальных сетях АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Цель проведения ремонта — укрепление кирпичной кладки склепов вблизи храма Воскресения Словущего. Специалисты пояснили, что со временем в результате осадки основания в каменных оградах, закрывающих захоронения, образовались глубокие трещины, в результате возникла угроза обрушения.

Сейчас в пещерах провели демонтаж аварийных участков стен и подготовили решения по укреплению основания.