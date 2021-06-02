Лучший проект реконструкции псковской филармонии выбрали на хакатоне «Города»

В рамках всероссийского урбанистического хакатона «Города» был выбран лучший проект реконструкции зоны фойе большого концертного зала Псковской областной филармонии. Над подготовкой проектов в течение трёх дней работали девять молодых архитекторов под руководством экспертов из Союза архитекторов России, Московского архитектурного института и представителей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Лучшей была признана работа команды, в которую входили Ирина Мизгирева и Даниил Кирюхин из Нижнего Новгорода, Елена Перминова и Алеся Богачева из Москвы.

Куратор хакатона, представитель градостроительного совета Пскова Сергей Станкевич отметил качественно проработанную концепцию проекта и визуализацию идей. В качестве плюсов он назвал варианты освещения здания и прилегающей территории, решение для доступа в филармонию маломобильных групп населения.

На церемонии награждения победителей поздравила директор Роскультцентра Марина Абрамова. «Для нас очень важно и ценно, что участники проекта — молодые талантливые архитекторы — получили возможность переосмыслить и попробовать изменить внутренний облик Псковской областной филармонии — центрального места в культурной и музыкальной жизни города», - сказала она и отметила, что победители постарались объединить последние достижения в области дизайна, архитектурных решений, но при этом сохранить традиции места.