Отличники поделились впечатлениями от встречи с псковским губернатором

Ученица 7 класса Чихачёвской школы Бежаницкого района Ксения Яковлева отметила, что перед встречей с главой региона очень волновалась. «Мысли «наплывали», хотелось рассказать о себе, о том, чем увлекаюсь. Ведь я человек разносторонний, мне интересно всё. Люблю рисовать, петь, танцевать, посещаю кружки нашего сельского клуба. С удовольствием помогаю маме вести домашнее хозяйство», - сказала школьница.

По её словам, Михаил Ведерников ответил на все вопросы школьников, а их интересовали тема экологии, материальное обеспечение школ. Сама Ксения Яковлева поинтересоваться ремонтом клуба в родной деревне. «Я сказала губернатору, что здание очень старое и у него очень неприглядный вид как снаружи, так и внутри. Клуб представляет из себя жалкое зрелище. Выразила пожелание оказать помощь в ремонте, чтобы у нас в селе был настоящий Центр культуры. Губернатор ответил, что постарается посодействовать в решении этого вопроса», - поделилась девочка.