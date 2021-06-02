Отличники поделились впечатлениями от встречи с псковским губернатором

Отличники, победители проекта газеты «Комсомольская правда. Псков» «Губернаторский дневник» поделились впечатлениями от встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 1 июня.
Отличники, победители проекта газеты «Комсомольская правда. Псков» «Губернаторский дневник» поделились впечатлениями от встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 1 июня.
Ученица 7 класса Чихачёвской школы Бежаницкого района Ксения Яковлева отметила, что перед встречей с главой региона очень волновалась. «Мысли «наплывали», хотелось рассказать о себе, о том, чем увлекаюсь. Ведь я человек разносторонний, мне интересно всё. Люблю рисовать, петь, танцевать, посещаю кружки нашего сельского клуба. С удовольствием помогаю маме вести домашнее хозяйство», - сказала школьница.
По её словам, Михаил Ведерников ответил на все вопросы школьников, а их интересовали тема экологии, материальное обеспечение школ. Сама Ксения Яковлева поинтересоваться ремонтом клуба в родной деревне. «Я сказала губернатору, что здание очень старое и у него очень неприглядный вид как снаружи, так и внутри. Клуб представляет из себя жалкое зрелище. Выразила пожелание оказать помощь в ремонте, чтобы у нас в селе был настоящий Центр культуры. Губернатор ответил, что постарается посодействовать в решении этого вопроса», - поделилась девочка.
Выпускник Пустошкинской сельской школы Максим Тимофеев подчеркнул, что приглашённые к губернатору школьники были настоящими посланниками своих школ и муниципалитетов и задавали главе региона серьёзные вопросы.
Ученица Покровской средней школы Красногородского района Амина Васильева отметила, что у неё от встречи с Михаилом Ведерниковым остались очень хорошие впечатления, глава региона ответил на все вопросы детей. «Мне очень понравилось с ним общаться, потому что он разговаривал с нами как с равными себе, серьёзно отнёсся к нашим вопросам и пожеланиям. Например, мне он пообещал, что в нашей Покровской школе поможет решить вопрос с закупкой новых карт и приборов для опытов по химии и физике», - поделилась отличница.