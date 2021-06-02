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Культура

Шесть театральных коллективов из Псковской области станут участниками проекта «Школьная классика»

2 июня 2021 года, 18:43

Шесть театральных коллективов из Псковской области подали заявки на участие во всероссийском проекте «Школьная классика». Об этом сообщила руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 июня.

Всего в регионе работают 17 театральных школьных коллективов. «Театральные школьные коллективы — это профориентация, надеемся, что проект позволит увеличить количество профессий в области искусства», - отметила Ольга Тимофеева.

Зрителями финального мероприятия «Школьной классики», рассказала она, станут порядка 80 школьников. Председатель комитета по культуре заявила, что организовано оно будет при строгом соблюдении всех санитарных норм. Более того, все участники проекта и его волонтёры сдали тест на коронавируса. «Гости должны с понимаем отнестись к санитарным мерам, которые введены в Псковской области». - подчеркнула Ольга Тимофеева.

Подробнее о проекте «Школьная классика» читайте здесь >>>

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