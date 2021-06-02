Михаил Ведерников о победителях акции «Губернаторский дневник»: Уверен, у этих ребят все получится

В День защиты детей губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с победителями акции «Губернаторский дневник», которую ежегодно проводит «Комсомольская правда в Пскове».

«Пообщавшись с ребятами, могу с уверенностью сказать, что Псковской области очень нужны такие талантливые, умные и целеустремленные специалисты», - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников отметил, что даже в условиях пандемии псковские школьники смогли учиться на отлично и одновременно преуспевать в спорте и творчестве. «Уверен, у этих ребят все получится, и скоро они станут частью нашей активной региональной команды, которая будет работать на благо своего родного края», - подчеркнул он.

В заключение губернатор поблагодарил учителей и родителей, которые занимались воспитанием детей и оказывали им поддержку в сложной эпидемиологической ситуации, в том числе в онлайн-обучении.