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Общество

Концерт Noize MC в Пскове перенесен из-за коронавирусных ограничений

2 июня 2021 года, 17:25

Концерт Noize MC, который должен был пройти в КСК «Супер» 3 июня, перенесен из-за продления коронавирусных ограничений. Об этом организаторы сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Noize MC обязательно сыграет концерт в Пскове, когда это снова станет возможным. Сохраняйте спокойствие и терпение, мы точно увидимся», - говорится в сообщении.

Также организаторы заверили, что все билеты будут действительны. 

В настоящее время продажа билетов приостановлена

Тем временем запрет танцпола при проведении концертов в Псковской области продлен. Поправки в указ губернатора Михаила Ведерникова вступили в силу с 2 июня.

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава региона подчеркнул, что ситуация с концертом Клавы Коки и Niletto не должна повториться. В случае нарушения санитарных норм концерты будут незамедлительно прекращены.  

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