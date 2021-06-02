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Общество / Экология

Около девяти километров береговой линии убрали в Псковской области за май

2 июня 2021 года, 17:39

Около девяти километров береговой линии убрали в восьми муниципалитетах Псковской области за май, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. 

Около девяти километров береговой линии убрали в Псковской области за май

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Участники субботников очистили прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок и других отходов. Всего на сбор мусора вышли порядка 90 человек, в том числе представители районных органов власти, образовательных учреждений, организаций и волонтерских движений.

Мероприятие прошло в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России», организованной по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

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